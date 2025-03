Solaro

SOLARO – In occasione della ricorrenza della giornata internazionale della donna, si terrà venerdì 7 marzo, a partire dalle 20.30, con ingresso gratuito, l’evento “Intrecci: storie di donne in musica e parole” alla sala polifunzionale di via San Francesco. La serata è organizzata dal settore Pari Opportunità in collaborazione con il gruppo Donna vita libertà di Solaro. Parteciperanno all’evento la band Figli di un temporale, che proporrà le vite di donne cantante da Fabrizio De André e dai più grandi cantautori italiani, l’attrice Roberta Cavalleri, che presenterà riflessioni personali sul tema, e l’ospite speciale Salangi Saeeda, testimonial dell’incontro con il suo testo “Ali chiuse”.

Stefania Marruchi, consigliera comunale con delega alle Pari Opportunità: “L’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, è il simbolo delle conquiste economiche, sociali e politiche che appartengono a tutti noi e rappresentano tappe fondamentali verso la realizzazione della parità di genere. Ecco perché l’8 marzo rappresenta certamente l’occasione per riflettere sulle sfide e le conquiste che ancora ci attendono, ma anche per festeggiare ciò che abbiamo raggiunto grazie agli sforzi di tante che ci hanno preceduto”.

La sindaca di Solaro Nilde Moretti: “Ogni anno ricordiamo gli sforzi, l’impegno e le battaglie di tante donne che, prima di noi, hanno dato tanto per consolidare i diritti di tutte. Con eventi ricchi di significato come questo proponiamo momenti di sensibilizzazione aperti a tutti, perché la battaglia per i diritti non è ancora finita, sia in Italia che in Europa che nel resto del Mondo, dove ancora troppe donne soffrono e non riesco a far valere i loro valori”.