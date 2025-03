news

TRADATE – Un biglietto vincente ancora da riscuotere: tra i 17 premi da 10mila euro assegnati in Lombardia con l’iniziativa speciale “Regala un Sogno” del SuperEnalotto SuperStar, c’è anche una giocata effettuata a Tradate. Il fortunato vincitore ha tempo fino al 17 marzo per riscuotere la vincita.

L’iniziativa ha assegnato, tra il 17 e il 21 dicembre, mille premi garantiti da 10mila euro ciascuno. Tra questi, 17 in Lombardia non sono ancora stati reclamati. Per l’estrazione del concorso n. 200 di martedì 17 dicembre, quattro premi restano in attesa di un vincitore: oltre a quello di Tradate, presso la Cartoleria La Rondine in via Vittorio Veneto 22, ci sono biglietti vincenti a Santa Maria della Versa (PV), Chiesa in Valmalenco (SO) e Melegnano (MI).

Altri due premi, relativi all’estrazione n. 201 di giovedì 19 dicembre, non sono stati riscossi a Sesto San Giovanni (MI) e Desenzano del Garda (BS). Per l’estrazione n. 202 di venerdì 20 dicembre, quattro vincite attendono i legittimi proprietari a Corsico (MI), Carugate (MI), Trescore Cremasco (CR) e Milano. Infine, per l’estrazione n. 203 di sabato 21 dicembre, sono sette i premi ancora non ritirati nelle province di Bergamo, Pavia, Varese e Lodi.

I vincitori devono controllare il codice alfanumerico sulla ricevuta di gioco e riscuotere la somma entro 90 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale. Le scadenze sono fissate al 17, 19, 20 e 21 marzo 2025, a seconda del concorso di riferimento.

