Città

SARONNO – La tragedia dello tsunami del 2004 nell’oceano Indiano attraverso gli occhi di chi ha assistito ai danni subiti dalle popolazioni colpite. Si tratta del libro “Krabi, il segno dello Tsunami”, scritto da Carlo Maria Oddo, generale medico dell’arma dei carabinieri e specialista in medicina legale.

Lions club Saronno Host Solidalia porta a Saronno il racconto del medico legale Carlo Maria Oddo che, svegliato nella notte dal comando generale dei carabinieri, viene inviato in Thailandia, appunto nella località di Krabi, per identificare le vittime italiane dello Tsunami. Nella serata di domani, giovedì 6 marzo, alle 21, nell’auditorium Aldo Moro di viale Santuario, la presentazione del libro-testimonianza, con i racconti del disastro attraverso le parole dello stesso autore, che sarà presente per ricordare lo scenario che, nel libro, descrive come “il luogo dove la morte gode nel dare soccorso alla vita”.

Dopo la presentazione del libro, sarà possibile acquistare una copia con la dedica dell’autore. L’evento, che si svolge con il patrocinio del comune di Saronno, è ad ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.

