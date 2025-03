Saronnese

UBOLDO – Un Carnevale all’insegna dell’allegria per i piccoli della scuola dell’infanzia Cardinale Colombo, che domani mattina, giovedì 6 marzo, animeranno le strade del paese con i loro colorati costumi.

La sfilata coinvolgerà bambine e bambini in maschera, pronti a portare un momento di festa e spensieratezza alla comunità. Dopo la passeggiata per le vie cittadine, i festeggiamenti proseguiranno all’interno della scuola, dove i piccoli potranno gustare un pranzo speciale pensato per l’occasione. Il menu prevede pasta arlecchino, nuggets, stelle filanti di carote e, per concludere in dolcezza, le immancabili chiacchiere.

Un’iniziativa che celebra il Carnevale con entusiasmo, regalando sorrisi e momenti di condivisione, ricordando che la gioia dei più piccoli è un messaggio di speranza per tutti.

(foto archivio)

