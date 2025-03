Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – GARBAGNATE – La segnalazione di due persone sospette da parte del responsabile di un’azienda, seguita dall’uso di due carte di credito clonate, ha portato all’intervento di una guardia giurata dell’istituto di vigilanza privato La Vedetta Lombarda, che è riuscita a recuperare mille litri di gasolio obiettivo del blitz messo a segno a tarda sera.

L’episodio è avvenuto alle 21,30 di lunedì 3 marzo e ha avuto inizio quando una pattuglia della Vedetta Lombardia è stata allertata da un’azienda con sede tra via Per Caronno e via Trattati di Roma a Garbagnate per la presenza di due individui con atteggiamento sospetto nei pressi di una colonnina di carburante.

Mentre la guardia giurata si dirigeva sul posto, è arrivato un secondo allarme per l’uso di due carte clonate proprio al distributore. Giunto sul luogo, l’addetto alla sicurezza ha individuato un furgone e lo ha bloccato. Tuttavia, i due occupanti sono riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo dei rinforzi. Si tratterebbe di un uomo sulla cinquantina e di un giovane, dettagli che il vigilantes ha riferito ai carabinieri intervenuti.

Durante la perquisizione del furgone, sono state trovate due cisterne contenenti mille litri di gasolio. Il mezzo è stato posto sotto sequestro dai militari, che hanno avviato le indagini, esaminando anche le immagini della videosorveglianza per risalire all’identità dei responsabili del tentato furto.

