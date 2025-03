Misinto

MISINTO -A Misinto sono state installate due nuove postazioni Dae (defibrillatore automatico esterno), strumenti fondamentali per il pronto intervento in caso di emergenze cardiache. I dispositivi si trovano in piazza Trento Trieste, dietro il palazzo comunale, e in piazza XXV aprile, di fronte alla banca Bcc.

Queste installazioni rappresentano un importante passo avanti per la sicurezza pubblica, garantendo ai cittadini un supporto vitale in situazioni di emergenza. L’amministrazione comunale ha ringraziato gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, auspicando che i defibrillatori non debbano mai essere utilizzati, ma sottolineando la loro importanza nel salvare vite umane.

Un’iniziativa che rafforza il senso di comunità e la tutela della salute pubblica, ponendo Misinto tra i comuni sempre più attenti alla prevenzione e al primo soccorso.

(foto: uno dei defibrillatori installati nelle vie di Misinto)

