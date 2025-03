Politica

SARONNO – Novella Ciceroni è la prima candidata annunciata delle elezioni 2025 a Saronno. Volto noto ormai da tempo della politica saronnese per il suo ruolo di fondatrice e candidata sindaco anche nel 2020 di Obiettivo Saronno.

Classe 1973 ha lavorato per 13 anni in una multinazionale e da 9 è docente di Meccanica e Macchine e Sistemi e Automazione Industriale all’Itis Riva di Saronno. Ha fondato Obiettivo Saronno ed ha ricoperto la carica di assessore ai Lavori Pubblici, Decoro Urbano e Innovazione nel Comune di Saronno da ottobre 2020 a gennaio 2022. Attualmente, è presidente dell’associazione Obiettivo Saronno di cui segue assiduamente ogni attività basti ricordare i suoi interventi sia in consiglio comunale nella sedute aperte ai cittadini sia sui social e sulla stampa.

Nel 2020 è stata la prima candidata sindaco donna in elezioni amministrative dopo 11 anni.

—