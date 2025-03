Primo piano

SARONNO – Per ora la città di Saronno non cita ancora il noto film degli anni Ottanta di Mario Monicelli arrivando a dire “Speriamo che sia femmina” ma vedendo come avanzano le trattative e gli incontri, a livello locale e provinciale, la città degli amaretti potrebbe non solo avere delle candidate sindaco ma anche una corsa quasi tutta al femminile.

Saronno, com’è noto, non ha mai avuto una sindaca. Ci aveva provato nel 2009 Annalisa Renoldi reduce da un doppio mandato come vicesindaco con l’Amministrazione del sindaco emerito Pierluigi Gilli. Era arrivata al ballottaggio, con qualche problema al primo turno con il voto disgiunto, ma poi si era fermata poco oltre il 48% senza riuscire a superare Luciano Porro subito vittima dell’anatra zoppa. Quell’anno oltre Renoldi era candidata anche Anna Maria Nappo con la Sinistra saronnese. Da allora le candidate rosa sono sparite per molto tempo. Nessuna nel 2010, quando ha vinto Luciano Porro, nessuna nel 2015 quando ha vinto Alessandro Fagioli.

Nel 2020 a rompere il soffitto di cristallo è stata Novella Ciceroni candidata da Obiettivo Saronno come sindaco. Ciceroni potrebbe tornare ad affrontare la corsa per la fascia tricolore ma ci sono altre donne che potrebbero prendere parte alla corsa. Anzi si potrebbe assistere anche ad una corsa tutta al femminile. Certo gli aspiranti candidati non mancano (il sindaco dimissionario Augusto Airoldi, Giuseppe Anselmo, Gianpietro Guaglianone tra tutti) ma nelle ultime ore la voglia di novità e di cambiamento, espressa da più parti, sta spingendo le candidate.

La sensazione che ci voglia un po’ una congiunzione astrale per una campagna elettorale con candidate sole o principalmente donne ma il nome di Maria Assunta Miglino gira per il centrodestra come quello di Ilaria Pagani è ormai da tempo un’alternativa che piace tantissimo al centrosinistra.

Entrambe le candidate piacciono alle città e sono reduci da esperienze amministrative in Giunta. Maria Assunta Miglino dopo essere stata assessore alla Cultura con il sindaco Alessandro Fagioli è da tempo protagonista della vita culturale cittadina e quando recentemente ha lasciato la guida di Forza Italia ha potuto tracciare un bilancio positivo anche su questo fronte.

Ilaria Pagani è reduce da un ottimo successo personale alle ultime regionale sembra essere l’unica buona sintesi per il centrosinistra che potrebbe rivendicare quando di buono fatto dall’Amministrazione attuale (a partire dai servizi sociali seguiti personalmente da Pagani che hanno ottenuto il plauso del segretario comunale) pur segnando una nuova linea più giovane e inclusiva creando entusiasmo e coinvolgimento in un Pd e centrosinistra ancora amareggiato per la lunga crisi-agonia.

Le candidate non mancano neanche per gli scranni del consiglio comunale. Senza citare i volti nuovi che stanno valutando la discesa in campo i ritorni annunciati o desiderati sono molti. Diversi i saronnesi che auspicano un rientro nella vita cittadina di Francesca Pozzoli (amatissima assessore ai Lavori Pubblici) e ovviamente di Lucy Sasso, anima di diverse iniziative del Pd e dell’Amministrazione a partire dell’ingresso nella rete Ready. Tra le civiche difficile non pensare ad un rientro nella corsa di Cristiana Dho di Obiettivo Saronno, Francesca Rufini di Tu@Saronno e Roberta Castiglioni di Saronno Civica mentre la Lega potrebbe puntare su due ex di pregio Pier Angela Vanzulli e Lucia Castelli. Difficilmente Forza Italia potrà rinunciare al contributo di Maria Elena Pellicciotta che dal suo ingresso tra gli azzurri non ha mai fatto mancare il proprio contributo. Per Fratelli d’Italia la punta di diamante è Marina Ceriani attivissima non solo nel partito ma anche nella vita cittadina dallo sport all’attività nel quartiere Matteotti.

