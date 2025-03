Città

SARONNO – Rapidi, organizzati e con il consueto tocco smart e social: Obiettivo Saronno lista civica indipendente lancia la propria campagna elettorale annunciando la candidatura di Novella Ciceroni e l’attivazione di una coalizione di liste civiche.

Lo racconta un video, uscito oggi mercoledì 5 marzo sui social della lista civica, in cui con immagini di Saronno, di Novella Ciceroni e dei consiglieri viola dell’ultima tornata racconta l’avvio della campagna elettorale.

Ecco il testo integrale

“È ufficiale, tra pochi mesi Saronno avrà l’opportunità di scegliere il proprio futuro, probabilmente a metà maggio di quest’anno. E noi ci siamo. Abbiamo lavorato con passione e determinazione per anni, con un obiettivo chiaro, portare una vera alternativa alla nostra città.

Adesso è il momento di agire, di costruire il futuro di Saronno e farlo insieme, passo dopo passo. Siamo pronti a presentarvi il nostro candidato sindaco, Novella Ciceroni, un leader capace di ascoltare, di agire e di trasformare le idee in realtà. Ma non siamo soli, siamo una squadra di persone che crede nel futuro di Saronno.

Stiamo costruendo una coalizione di liste civiche che cresce ogni giorno e siamo aperti a chiunque voglia contribuire, a chiunque condivida la nostra visione e il nostro impegno per Saronno. Contattaci sui nostri canali social, scrivi a [email protected] o vieni a trovarci nella nostra sede in via Garibaldi 50 ogni martedì sera. Saronno ha bisogno di te, restate con noi, noi siamo l’alternativa.

“Noi siamo l’alternativa” è l’hashtag che accompagna l’avvio della compagna che rimarca la corsa indipendente di Obiettivo Saronno (che ormai da diversi anni ha inserito questa parola nella propria presentazione).

CHI E’ NOVELLA CICERONI

