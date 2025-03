Città

SARONNO Sui social, ormai da giorni, spopolano i video dei commercianti di Saronno. Uno dopo l’altro presentano la loro attività e il loro appuntamento esclusivo, organizzato in occasione della prima edizione dei “Fashion Days”.

«I negozianti cittadini e quelli dei Comuni del Saronnese», conferma Andrea Busnelli, presidente di Confcommercio Ascom Saronno, «hanno perfettamente capito lo spirito di questa grande manifestazione, partita da Federmoda provinciale. Ovvero, fare sinergia tra le diverse categorie, creando opportunità e attrazioni che incoraggino la clientela a riempire le città e a lanciare un messaggio forte e chiaro: i commercianti uniti tra loro sono il motore trainante di qualsiasi centro abitato».

Oltre 35 attività aderenti e 28 eventi: questi i numeri, importantissimi, della partecipazione ai Fashion Days, in programma da giovedì 13 a domenica 16 marzo in tutto il Varesotto. Saranno infatti a Saronno e nel Saronnese quasi un quarto dei circa 120 eventi previsti in tutta la provincia. Eccellenti anche i riscontri che arrivano dalla pagina Instagram della manifestazione, con quasi 50.000 visualizzazioni in una settimana dei reels degli imprenditori cittadini e di quelli di Cislago, Gerenzano e Uboldo.

«L’impegno e il coraggio di Confcommercio e Federmoda provinciali sono stati capiti e premiati dai nostri commercianti», rimarca Busnelli. «I negozi aderenti avranno all’ingresso l’inconfondibile vetrofania verde di Fashion Days, mentre il programma completo degli eventi è disponibile sul sito www.fashiondays.va.it. Ora l’appello è rivolto alle persone, di tutte le età: partecipate, venite a trovarci, a conoscerci o a rafforzare una conoscenza che già esiste. Venite a scoprirci o a riscoprirci. Noi vi aspettiamo, anche per lanciare un messaggio all’insegna della sostenibilità, tema guida dell’iniziativa».

Fashion Days: moda, cultura e innovazione per il territorio

I Fashion Days, promossi da Federmoda Confcommercio Varese e da Confcommercio provincia di Varese, nascono con l’obiettivo di valorizzare il commercio locale attraverso un evento diffuso che mette al centro la moda, la creatività e la sostenibilità. L’iniziativa, alla sua prima edizione, punta a creare un circuito virtuoso tra negozianti, cittadini e istituzioni, rafforzando il ruolo strategico dei centri urbani come luoghi di socialità e sviluppo economico.

«La grande partecipazione delle attività commerciali dimostra quanto sia sentita la necessità di promuovere il valore della moda come espressione culturale e come volano per il commercio di prossimità» sottolinea Cristina Riganti, presidente provinciale di Federmoda. «Abbiamo costruito un programma vario e coinvolgente, che oltre agli eventi nei negozi comprende anche momenti di riflessione e formazione per le nuove generazioni».

Tra questi spicca il convegno “La cultura della sostenibilità nella moda”, in programma il 14 marzo alle Ville Ponti di Varese. Un appuntamento che vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti del settore per approfondire il tema della moda etica e dell’innovazione nei materiali e nei processi produttivi.

Il concorso per le scuole: creatività e sostenibilità

Grande attenzione è rivolta anche al concorso per le scuole, che coinvolgerà gli studenti di diversi istituti della provincia in un progetto dedicato alla moda sostenibile. L’iniziativa, denominata “Fashion for Future”, ha visto la partecipazione di istituti tecnici e professionali come l’ISIS Newton di Varese, l’ACOF di Busto Arsizio e l’ASLAM di Samarate, che hanno lavorato a collezioni e accessori realizzati con materiali innovativi e tecnologie digitali.

I vincitori del concorso saranno premiati nel corso della cerimonia inaugurale dei Fashion Days, in programma il 13 marzo, con una sfilata speciale che metterà in mostra i lavori più meritevoli. Questo momento rappresenterà un’opportunità importante per i giovani talenti del settore, offrendo loro visibilità e occasioni di confronto con esperti della moda e imprenditori locali.

I Fashion Days sono dunque molto più di un evento: rappresentano un’opportunità concreta per promuovere un modello di commercio basato su collaborazione, creatività e rispetto per l’ambiente, valori che trovano in Saronno uno dei loro cuori pulsanti.