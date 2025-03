Calcio

SARONNO – Dopo la sconfitta di domenica scorsa contro la Sestese, che ha segnato un altro passo falso in una fase difficile per il Fbc Saronno, l’allenatore Fiorenzo Roncari ha deciso di rassegnare le dimissioni. Una scelta maturata di comune accordo con il direttore generale Marco Proserpio, come conferma lo stesso Roncari:

“Ho detto a Marco che, se fosse servito a dare una svolta per chiudere bene la stagione, non avrei avuto problemi a farmi da parte. Così come sono stato utile al mio arrivo per tirarci fuori dai guai, ora ho scelto di lasciare per il bene della squadra”.

Il pareggio con l’Ardor Lazzate, punto di svolta della stagione

Roncari individua nella sfida contro l’Ardor Lazzate il momento chiave del campionato:

“È come se il gol di Becerri e il loro pareggio avessero spento la nostra stagione. La squadra ha perso gli stimoli, non potendo più ambire ai playoff, e anche noi non siamo riusciti a toccare le corde giuste. Qualche alibi c’è, come gli infortuni di giocatori importanti, ma evidentemente si pensava di avere una rosa più competitiva.”

Il futuro con Fabio Tibaldo

La guida tecnica ora passa a Fabio Tibaldo, una scelta interna che Roncari sostiene pienamente:

“Ha esperienza e conosce bene l’ambiente, due fattori fondamentali. Inoltre, ha un carattere forte che può aiutare a migliorare il rendimento della squadra. L’obiettivo di tutti è chiudere la stagione al meglio, dando il massimo fino alla fine”.

Classifica

Solbiatese 59 punti, Pavia 56, Caronnese 54, Rhodense 53, Mariano 52, Ardor Lazzate 47, Fbc Saronno 36, Sestese 32, Cinisello e Vergiatese 31, Lentatese 30, Legnano 29, Casteggio 28, Sedriano 26, Meda 25, Ispra 24, Robbio Libertas 18, Base 96 Seveso 17.

(foto Andrea Elli: mister Fiorenzo Roncari)

05032025