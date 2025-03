Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 4 marzo, spiccano l’impegno di Caronno e Uboldo contro la ludopatia, con nuove restrizioni per le sale gioco, e il drammatico episodio che ha bloccato la ferrovia Saronno-Como.

Caronno e Uboldo rafforzano la lotta contro la ludopatia imponendo orari più restrittivi alle sale gioco, mentre nel 2023 le giocate nei due comuni hanno superato i 70 milioni di euro.

Momenti di tensione sulla ferrovia Saronno-Como, dove un uomo si è ferito con un taglierino sui binari, causando il blocco della circolazione ferroviaria.

Nasce a Saronno la farmacia dei servizi, un punto di riferimento che offre numerose prestazioni sanitarie per la comunità.

Gli studenti dello Zappa, in collaborazione con l’Associazione Aquilone, stanno progettando un campo da rugby per trasformare uno spazio inutilizzato in un’area dedicata allo sport.

Fabio Tibaldo è il nuovo allenatore del Fbc Saronno: ecco chi è il tecnico chiamato a guidare la squadra nel prossimo capitolo della stagione.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti