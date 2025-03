Cronaca

MISINTO – Intervento dei vigili del fuoco, con diversi mezzi, nella serata di ieri alla frazione di Cascina Nuova, periferia di Misinto: l’arrivo di diversi mezzi dei pompieri non è ovviamente passato inosservato così come il fumo proveniente dal tetto di una villetta Tutto si è risolto per il meglio, l’incendio è stato domato, forse all’origine di tutto un malfunzionamento della canna fumaria e comunque al riguardo sono in corso gli accertamenti.

Da quantificare l’entità dei danni materiali, al pari come detto, delle cause dell’accaduto, i vigili del fuoco hanno dapprima evitato che le fiamme potessero estendersi e poi messo la zona interessata in sicurezza.

(foto: particolare di una immagine da Facebook che testimonia l’accaduto)

