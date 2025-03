Groane

MISINTO – Tutto pronto per un Carnevale ricco di musica, colori e divertimento.

Venerdì 8 marzo, a partire dalle 14, piazza Statuto si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per festeggiare il Carnevale 2025 con un pomeriggio carico di energia e allegria. L’amministrazione comunale ha organizzato un evento con spettacoli, musica e tanto divertimento per grandi e piccoli.

Sul palco si alterneranno ballerini brasiliani con ritmi travolgenti, animazione per bambini e la magia straordinaria di Mago Arty, pronto a incantare il pubblico con i suoi numeri sorprendenti. Non mancherà la musica per far ballare tutti i presenti, e in più ci sarà un premio speciale per la donna con la maschera più bella.

In caso di maltempo, la festa si sposterà nella palestra delle scuole elementari, con il divieto di utilizzare stelle filanti spray e schiuma.

Un’occasione perfetta per immergersi nello spirito del Carnevale e vivere un pomeriggio di festa in compagnia!

(foto archivio: la festa di carnevale dello scorso anno, sempre a Misinto. Grande era stata la partecipazione dei città e ci sono tutte le premesse perchè si faccia il bis in questa occasione)

