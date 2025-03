Cronaca

GERENZANO / SOLARO – Cade dalla bicicletta e finisce all’ospedale: la disavventura è capitata ieri ad una ragazza di 30 anni, l’incidente è avvenuto in piazza De Gasperi a Gerenzano, la malcapitata è stata soccorsa dall’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa di Saronno ed è stata trasportata all’ospedale saronnese per le cure del caso, non è apparsa in pericolo.

Intervento dell’auto-infermieristica e dall’ambulanza della Croce d’argento in via Varese a Solaro, ieri sera alle 20.40, dove era stata segnalata la presenza di una persona in difficoltà: è stato aoccorso un uomo di 47 anni, al quale è stata diagnosticata una intossicazione etilica, è stato trasportato all’ospedale di Saronno, in condizioni non preoccupanti.

(foto archivio: mezzi e personale di soccorso in servizio nella zona)

05032025