Groane

MONZA – Consegnate in Regione Lombardia oltre 6.000 firme di cittadini che chiedono l’eliminazione della tariffazione di una strada oggi gratuita percorsa quotidianamente da migliaia di persone. L’iniziativa è stata portata avanti dal Partito Democratico che si è riunito nella mattinata del 4 marzo sotto al palazzo del Consiglio Regionale, in occasione della discussione di una mozione presentata in aula dai consiglieri regionali Gigi Ponti e Angelo Orsenigo.

“Con Pedemontana – spiega Vincenzo Di Paolo, capogruppo in Consiglio Provinciale a Monza per il centrosinistra e responsabile Enti Locali del Pd – diventerà a pagamento anche il tratto della Milano-Meda che si sovrappone a quello della tratta B2. Un passaggio che genererà un vero e proprio inferno viabilistico provocando la paralisi totale del traffico locale. La raccolta firme del Pd si inserisce nel solco di una battaglia più ampia che stiamo conducendo a tutti i livelli contro un’opera insostenibile e devastante. Una battaglia culturale e politica, a favore di un modello alternativo di mobilità che risponda davvero ai bisogni e alle necessità del nostro territorio.”

“Cittadini, movimenti, associazioni, istituzioni locali – prosegue Di Paolo – c’è un’intera comunità che si è mobilitata contro un’infrastruttura dannosa e inutile, insostenibile dal punto di vista finanziario, ambientale, viabilistico. Un’autostrada che resterebbe inutilizzata a causa del costo altissimo del pedaggio.”

Di Paolo elenca i temi che riguardano la discussione su Pedemontana: “la gratuità della Milano-Meda in favore del traffico locale, ma anche le criticità sulle cantierizzazioni delle tratte B2 e C, le compensazioni viabilistiche e ambientali, la battaglia contro l’inutile scempio della tratta D Breve che devasterebbe il territorio distruggendo il parco Pane patrimonio ambientale e naturalistico difeso con forza dai Comuni del vimercatese. Su tutto questo prosegue il nostro lavoro e il nostro quotidiano impegno.”