VARESE – A seguito del commissariamento del Comune di Saronno, Alberto Barcaro torna a sedere nel Consiglio Provinciale di Varese. Un ritorno che affronta con la stessa determinazione e lo stesso spirito di servizio che hanno sempre guidato il suo impegno politico.

“Dal 2019 ho svolto il ruolo di consigliere provinciale, prima grazie alla fiducia ricevuta da un partito al quale ero tesserato, oggi grazie agli Amministratori che hanno creduto in me, senza sostegno partitico. Per me, la politica è sempre stata un mezzo per servire il territorio, non un fine personale.”

Barcaro rivendica il proprio percorso di coerenza e indipendenza, sottolineando come nel 2023 accettò le deleghe affidategli dal Presidente della Provincia per senso di responsabilità. “Col senno di poi, posso dire di essere stato probabilmente utilizzato anche per mere logiche numeriche, ma non ho rimpianti: il mio contributo è stato utile fino a quando è stato conveniente ad altri e per ben altre finalità.”

Un atteggiamento che ha mantenuto anche nelle ultime elezioni provinciali del settembre 2024. Inizialmente aveva scelto di non ricandidarsi, ma la spinta di numerosi Amministratori lo ha portato a riconsiderare la decisione. Candidato come indipendente e senza il sostegno di alcun partito, ha raccolto circa 2400 voti ponderati. “Sono altrettanto consapevole che alcuni, pur dichiarando di sostenermi, in realtà non avevano alcuna intenzione di farlo. Per questo il tempo è galantuomo, e la vita è una ruota che gira.”

Oggi torna in Consiglio Provinciale con la stessa coerenza di sempre: senza tessere di partito, libero di votare secondo coscienza, senza interessi personali, ma con l’unico obiettivo di lavorare per il bene del territorio e dei cittadini. “Non temo di farmi ulteriori nemici se questo significherà perseguire trasparenza e correttezza nell’amministrazione della Provincia. La Provincia non deve essere terreno di giochi di potere, ma uno strumento reale per migliorare la vita dei cittadini, dove l’efficienza non è fatta di ordini impartiti dall’alto, ma di relazioni umane e professionali.”

Barcaro si scaglia contro la Legge Delrio, definendola una “schifi-riforma” che ha stravolto il sistema delle Province, privando i cittadini del diritto di voto e lasciando spazio a dinamiche discrezionali spesso discutibili. “Gli amministratori locali meritano di essere scelti direttamente dai cittadini, valutati per il loro operato e non per le prebende che possono essere assegnate.”

Il suo impegno sarà chiaro: “Sarò presente, attento e determinato nel portare avanti un’idea di politica basata sui fatti e non sulle convenienze, o peggio ancora, con l’obiettivo di ottenere voti per le prossime tornate elettorali.” Alberto Barcaro torna in consiglio provinciale con la stessa determinazione di sempre: al servizio del territorio, con le mani libere, senza compromessi.

