Cronaca

ROVELLO PORRO – Elisoccorso a Rovello Porro per un grave incidente stradale, avvenuto questa mattina alle 10.50 nel sottopasso di via Vittorio Veneto dove, in base alle prime informazioni, si è verificato uno scontro fra due ciclisti.

Uno dei ciclisti è rimasto gravemente ferito: sul posto due ambulanze, la polizia locale ed è stato fatto arrivare l’elisoccorso, atterrato nelle vicinanze. E’ un uomo di 60 anni che ha riportato traumi al volto ed un trauma cranico ed è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese con l’elicottero.

Anche l’altro ciclista coinvolto nel sinistro è rimasto ferito ma non modo non grave, si tratta di una donna di 64 anni, che è stata trasportato in autolettiga al nosocomio saronnese, per essere medicata di alcune contusioni.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio)

05032025