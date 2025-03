Città

SARONNO – E’ spaventata ma in buone condizioni di salute: la gatta recuperata a Saronno è in cerca, ora, dei suoi padroni. Il recupero risale allo scorso 25 febbraio: il felino sostava da giorni in un sottoscala in via Varese, nei pressi del civico 57.

La gatta, di colori tra il grigio e il marrone, si stima abbia intorno ai tre o quattro anni, non ha microchip e non è sterilizzata. Si cercano ora i suoi padroni: sui social è già iniziata la diffusione della notizia, nella speranza di riportare la micia a casa.

Al momento la gatta si trova nel gattile Protezione animali di Legnano, dove è stata rinominata “Salvia”. Chiunque la riconoscesse o desiderasse ulteriori informazioni, può contattare il numero 3397123898, a cui risponderà la volontaria Nadia.

(in foto: la gatta ritrovata in via Varese)

