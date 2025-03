Lombardia

MILANO – Anche la redazione di Lombardia Notizie, l’agenzia di stampa della Giunta regionale della Lombardia, ricorda il collega Bruno Pizzul, mancato a 86 anni a Gorizia.

“Per gli italiani appassionati di calcio e soprattutto per noi giornalisti – si legge in un post pubblicato sui suoi profili social – la perdita di Bruno Pizzul provoca un dolore profondo: con le sue telecronache ha accompagnato in tanti anni di attività alla Rai Tv vittorie e sconfitte della Nazionale, vissuto e condiviso i momenti di gloria quando siamo diventati Campioni del mondo, intessuto con frasi passate alla storia i suoi commenti agli episodi che osservava sul rettangolo di gioco”.

“Ci piace ricordarlo – prosegue la nota – con il suo celeberrimo “un tiro alla viva il parroco!” diventato un modo di dire che è entrato nel nostro lessico quotidiano”. “Al figlio Fabio che è un collega da noi conosciuto e stimato da tempo e alla famiglia – conclude il post – le condoglianze della redazione di Lombardia Notizie”.

(foto Wiki, a sinistra Bruno Pizzul)

05032025