TRADATE – Anche lo scorso fine settimana la Comunità pastorale del Santo Crocifisso di Tradate ha ospitato la consueta serata dedicata ai ragazzi di prima media, un momento di aggregazione e divertimento che ha visto la partecipazione entusiasta di 60 giovani.

Ad accompagnarli ed a rendere possibile l’evento, sono stati ben 30 animatori che si sono impegnati con grande entusiasmo per offrire ai presenti una serata coinvolgente e ricca di attività. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di crescita e socializzazione per i ragazzi, confermando l’importanza di questi appuntamenti nel percorso educativo della comunità e la centralità delle strutture oratoriana per i giovani.

(foto: un momento del weekend negli spazi oratoriani di Tradate. Tanti i giovani che abitualmente frequentano la struttura)

