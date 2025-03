news

A volte basta una frase, detta al momento giusto, per cambiare tutto, e stavolta la frase è arrivata da Donald Trump in persona, che ha deciso di sparigliare le carte nel mercato delle criptovalute con un annuncio che in pochi si aspettavano davvero.

Il presidente USA, che all’inizio sembrava intenzionato a puntare soltanto su Solana, XRP e Cardano per la nuova Crypto Strategic Reserve degli Stati Uniti, ha fatto poi sapere che anche Bitcoin ed Ethereum saranno della partita.

Risultato? Un’esplosione di entusiasmo che ha fatto schizzare i prezzi verso l’alto in pochi minuti, con Bitcoin che ha ripreso quota sopra i 90.000 dollari, Solana salita del 19%, Cardano avanzata con un +50% e XRP che ha registrato un incremento di quasi il 28%.

Prima di questo annuncio, il mercato stava vivendo un momento molto complicato: c’era stato l’hack da un miliardo e cinquecento milioni di dollari su Bybit e la questione della guerra dei dazi commerciali recentemente introdotti da Trump verso diversi paesi.

Tuttavia, dopo questo rally improvviso e inaspettato, nella giornata di ieri Bitcoin ha subito un ritracciamento che lo ha portato dagli oltre 94.000 dollari a cui era arrivato tra domenica e lunedì a meno di 85.000 dollari, segno dell’incertezza che ancora sta attraversando il mercato in questi giorni di tensione economica e politica globale.

Trump, la riserva strategica di asset digitali e il sogno di rendere l’America la capitale delle crypto

Durante la campagna elettorale, Trump aveva già parlato della sua intenzione di voler attuare politiche favorevoli alle criptovalute, ma la sensazione generale era che si stesse andando un po’ a rilento su questo aspetto. ora invece sembra deciso a spingere forte sull’acceleratore con la sua nuova idea di creare la Crypto Strategic Reserve.

Secondo quanto ha scritto sul suo profilo Truth Social, questa riserva servirà a dare stabilità e slancio a un settore che, parole sue, “è stato ostacolato per troppo tempo dalle politiche corrotte dell’amministrazione Biden”. L’obiettivo dichiarato è quello di fare degli Stati Uniti la capitale mondiale delle criptovalute.

Trump non si è limitato a parole di circostanza, ma ha spiegato che il suo ordine esecutivo sugli asset digitali ha dato mandato al Presidential Working Group di lavorare concretamente a questo progetto e, nel giro di poche ore, il mercato ha capito che stavolta non si trattava di semplici promesse elettorali.

Non è difficile capire perché la notizia abbia avuto un effetto così potente. Solo poche settimane prima, la situazione era tutt’altro che rosea. L’hack da un miliardo e cinquecento milioni di dollari su Bybit aveva tolto liquidità al mercato in modo pesante e, come se non bastasse, la guerra commerciale tra Stati Uniti e Ucraina aveva fatto tremare i mercati globali.

In quel periodo il Nasdaq perdeva il 7% e i titoli di stato americani venivano presi d’assalto dagli investitori in cerca di sicurezza, mentre Bitcoin (che spesso si muove come gli asset ad alto rischio) si era trovato risucchiato in un vortice ribassista difficile da spezzare.

Secondo gli analisti di Bitwise, buona parte di questi deflussi era collegata allo smantellamento di una strategia di arbitraggio piuttosto diffusa, chiamata cash-and-carry, che consiste nel comprare Bitcoin sul mercato spot e vendere futures per sfruttare le differenze di prezzo. Ma con il calo dei prezzi, molti hanno preferito chiudere le posizioni in fretta. Insomma, c’erano tutti gli ingredienti per una fase negativa destinata a durare a lungo e invece, in meno di ventiquattro ore, lo scenario si è ribaltato.

Per chi aspettava segnali politici chiari e concreti, quello di Trump è stato un messaggio forte. Gli investitori che erano rimasti alla finestra in attesa di capire che direzione avrebbe preso la regolamentazione americana ora potrebbero decidere di tornare in gioco. E non solo loro, perché una Crypto Strategic Reserve degli Stati Uniti con dentro nomi del calibro di Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP e Cardano significa che (almeno nelle intenzioni) si punta a dare al settore una centralità mai vista prima.

