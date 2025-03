iltra2

TRADATE – Marzo si prospetta un mese ricco di eventi a Tradate, con appuntamenti dedicati a cultura, cinema, musica, sport e incontri formativi. Ecco tutti gli eventi in programma dal 5 marzo fino alla fine del mese.

6 marzo – Biblioteca Frera – Ore 20.45. Ciclo di incontri di cultura educativa: Può la natura essere una scuola? L’ambiente come elemento imprescindibile di apprendimento. Relatrice Daniela Aver. Organizzato da Famiglie al Centro e Pando.

7 marzo – Cinema Paolo Grassi – Ore 21. Proiezione del film Diamanti, regia di Ferzan Ozpetek (Italia 2024). Organizzazione Il Quinto Elemento.

7 marzo – Centro Didattico-Scientifico via ai Ronchi – Ore 21. Conferenza Serata tra terra e cielo: Miti e leggende di donne celesti. Info su ateinsubriaolona.it. Organizzazione Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate.

8 marzo – Biblioteca Frera – Ore 10. Letture animate Nati per leggere per bambini 0-3 anni e i loro genitori. Ingresso libero.

8 marzo – Villa Truffini – Dalle 16. alle 18. Celebrazione della Giornata Internazionale della Donna, organizzata da Donna Oggi.

8 marzo – Vie cittadine – Dalle 14. alle 18. Carnevale: ritrovi in via Brodolini e via Vittorio Veneto, con partenza della sfilata alle ore 15.00 verso Piazza Mercato. Dalle 15.30 animazioni e musica, dalle 16.00 distribuzione di chiacchiere e pane e Nutella a cura della Pro Loco.

8 marzo – Sala Eufonica Frera – Ore 15. Cineforum in lingua spagnola a cura dell’Associazione Lengua y Arte.

8 marzo – Cinema Paolo Grassi – Ore 21. Proiezione del film Diamanti, regia di Ferzan Ozpetek. Organizzazione Il Quinto Elemento.

9 marzo – Centro Didattico-Scientifico via ai Ronchi – Dalle 14 alle 17.30 Apertura domenicale con Ecoplanetario. Info su ateinsubriaolona.it.

9 marzo – Villa Truffini – Dalle 14.15 Torneo di scacchi Torneo Marziano, girone svizzero a 6 turni. Info su www.facebook.com/scacchieratradate.

9 marzo – Villa Truffini – Ore 17. Concerto Voci di donne, evento musicale per la Giornata della Donna. Ingresso libero.

9 marzo – Cinema Paolo Grassi – Ore 21. Proiezione del film Diamanti. Organizzazione Il Quinto Elemento.

11 marzo – Cinema Paolo Grassi – Ore 21. Corto che passione! Selezione di cortometraggi di qualità.

12 marzo – Cinema Paolo Grassi – Ore 21. Proiezione del film Diamanti. Organizzazione Il Quinto Elemento.

13 marzo – Sala Conferenze Frera – Ore 19. Gruppo di lettura: primo incontro su Il cognome delle donne di Aurora Tamigio, a cura di Margherita Fratantonio.

14 marzo – Cinema Paolo Grassi – Ore 21. Proiezione del film The Brutalist, regia di Brady Corbet (GB 2024). Organizzazione Il Quinto Elemento.

14 marzo – Centro Didattico-Scientifico Via ai Ronchi – Ore 21. Concerto Musica in Ecoplanetario: Il mito di Andromeda. Organizzazione Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate.

16 marzo – Oratorio Tradate – Ore 16. Conferenza Guardiani del futuro: come proteggere i nostri figli dal bullismo. Relatrice Adriana Battaglia.

17 marzo – Cinema Paolo Grassi – Ore 21. Conferenza Il mega tsunami di 20 anni fa in Indonesia. Relatore Luigi Bignami.

20 marzo – Biblioteca Frera – Ore 17 Premiazione del concorso Un poster per la pace, organizzato dal Lions Club Tradate Seprio.

21 marzo – Biblioteca Frera – Ore 16.30 Letture animate Leggendo, guardando, cantando… per bambini dai 3 anni. Ingresso libero.

23 marzo – Piazza Mercato – Dalle 8.15 alle 12.30 Sport: Benedizione delle moto. Organizzazione Moto Club Tradate.

23 marzo – Biblioteca Frera – Dalle 10 alle 18. Mostra mercato Tradate in Vinile. Ingresso libero.

27 marzo – Sala Conferenze Frera – Ore 20.30 Caffè filosofico: La stima di sé, la fiducia in se stessi e l’entelechia aristotelica.

30 marzo – Oratorio Tradate – Ore 16. Conferenza Allenare alla vita: come e perché ripristinare l’autorevolezza educativa e affettiva dell’adulto, con Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta e scrittore.

Un mese intenso di eventi per tutti i gusti, tra cultura, cinema, scienza e momenti di svago.

