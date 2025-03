Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Tu@Saronno in merito alle dichiarazioni del commissario straordinario Antonella Scolamiero nella sua prima conferenza stampa a Saronno

Ecco il testo integrale

“ Ho avuto una bellissima impressione arrivando a Saronno, mi ha molto colpito la gentilezza delle persone e una grande pulizia della città”

“Ho fatto i complimenti per il Punto informazioni [in Municipio, ndr], con persone estremamente gentili e disponibili”

“La prima cosa che abbiamo affrontato è il bilancio (…) abbiamo visto tutte le carte che erano ben fatte, e lo abbiamo approvato. Ho personalmente apprezzato i fondi (10 milioni di Euro) destinati all’inclusione e al sociale; cifre davvero non usuali per un Comune”

“L’idea che ci siamo fatte è quello di un bilancio buono”

La città a cui si riferiscono queste affermazioni è la stessa città amministrata dal sindaco Airoldi fino a un mese fa; la stessa Saronno il cui consiglio comunale, per l’astensione – ad oggi ancora priva di motivazioni – della sua presidente Marta Gilli, non ha potuto approvare quello stesso identico “buon bilancio” approvato poi, qualche giorno dopo, dalla Commissaria!

E sono proprio della Commissaria straordinaria Antonella Scolamiero e dalla sua vice Federica Crupi, infatti, le lusinghiere affermazioni sopra riportate e dalle stesse pronunciate durante la conferenza stampa dello scorso lunedì 3 marzo.

E si tratta di un giudizio tecnico e oggettivo, di due figure assolutamente super partes, che hanno descritto la realtà del Comune di Saronno come positiva, pulita, attenta al sociale, e fatta di persone gentili e competenti, pur senza trascurare le cose da fare e i problemi da affrontare come, ad esempio, la sicurezza in zona stazione.

Ma allora, tutti gli allarmi lanciati nei mesi scorsi dall’opposizione anche sulla stampa in cui si parlava di un Comune allo sbando, di scelte scellerate, di fallimento dell’Amministrazione ecc. ecc., che cos’erano se non miseri espedienti per nascondere la mancanza di argomenti validi e di idee sensate da contrapporre ad un’Amministrazione che ha fatto il bene della città?

Non ci aspettiamo certo chi si è opposto e ha criticato “a prescindere”, senza mai entrare davvero nel merito delle cose, sia disposto a ricredersi, ma piuttosto invitiamo i saronnesi che tra poco saranno chiamati ad eleggere il nuovo Consiglio Comunale e il Sindaco, a distinguere tra le chiacchiere e i fatti, tra i proclami vuoti e le cose concrete che sono state realizzate nei quasi cinque anni dell’Amministrazione uscente.

Ne va del futuro di Saronno.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti