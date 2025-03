Calcio

CESATE – Buona la prima per l’Sc United nella semifinale di Coppa Italia di Prima categoria, che ieri sera sul proprio campo dello stadio di via Dante a Cesate ha superato 1-0 l’Aurora Seriate. A decidere l’esito del confronto è stato Cicola, uno dei bomber cesatesi.

Le sfide di ritorno decideranno le finaliste del torneo, con l’obiettivo di conquistare il titolo regionale.

In campo dunque, al centro sportivo di via Dante, anche l’Sc United di Cesate, che veleggia anche ai vertici nel suo girone di campionato. Annata con un impegno su due fronti, quindi, per la formazione cesatese.

Nell’altra semifinale di andata, Orione-Atletico Offlaga 2-1.

Le gare di ritorno sono previste mercoledì 19 marzo.

(foto archivio: Cicola del Sc United ha dato la vittoria alla sua formazione)

