SARONNO – Cambia la viabilità sabato 8 marzo per consentire lo svolgimento in sicurezza della tradizionale sfilata di Carnevale promossa dalla Pro Loco. Le modifiche riguarderanno diverse vie del centro cittadino, con divieti di sosta, chiusure al traffico e deviazioni del trasporto pubblico.

In particolare, in via Carlo Porta, dalle 7 alle 15, sarà vietato il transito veicolare e la sosta in regime di rimozione forzata per permettere il montaggio dei carri allegorici.

In via Roma, nel tratto compreso tra via Manzoni e piazza Libertà, dalle 8 alle 19 vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata, salvo per i veicoli in uso agli organizzatori, per agevolare lo smontaggio dei carri.

Dalle 12 alle 18, divieto di sosta con rimozione forzata anche in piazza Caduti Saronnesi, via Vincenzo Monti, via San Giuseppe (nel tratto tra via Verdi e via Carcano), corso Italia e piazza Libertà. La circolazione veicolare sarà interdetta dalle 13 alle 19 per permettere il passaggio della sfilata.

Per quanto riguarda i trasporti pubblici, i mezzi extraurbani, lungo l’asse San Giuseppe/Volonterio/Rimembranze, potrebbero subire deviazioni dalle 14 alle 17, mentre il servizio urbano sarà sospeso dalle 14.

Le vie intersecanti con il percorso dei carri allegorici saranno soggette a chiusure e deviazioni dalle 12 alle 18. Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica e di programmare per tempo eventuali spostamenti anche perchè le vie limitrofe ed intersecanti con il percorso dei carri allegorici saranno soggette a chiusure e deviazioni del transito veicolare.

