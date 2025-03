Città

SARONNO – Il Carnevale 2025 prende il via a Saronno, portando con sé un’ondata di colori, allegria e spettacoli che sapranno conquistare grandi e piccini. Un programma ricco di eventi animerà la città con maschere, giochi, musica e una sfilata mozzafiato che promette di lasciare tutti a bocca aperta.

L’attesa è finita: oggi, giovedì 6 marzo, si parte con la “Festa in maschera” al Fabbricato X2 di via Amendola, a partire dalle 15,30. L’evento, organizzato dall’Associazione Il Gabbiano Odv, sarà un’esplosione di creatività e divertimento, con costumi variopinti, giochi e attività coinvolgenti che trasporteranno i partecipanti in un’atmosfera da fiaba.

Venerdì 7 marzo sarà la volta di un appuntamento imperdibile: il concorso “Le più belle mascherine”, che si terrà nel Giardino di Villa Gianetti, in via Roma 20. Dalle 15,30, le meravigliose bolle giganti della Proloco Saronno incanteranno il pubblico con uno spettacolo magico, mentre i bambini in maschera potranno partecipare alla competizione che premierà le creazioni più originali. Per chi vuole mettersi in gioco, le iscrizioni saranno aperte a partire dalle 14,30.

Ma il gran finale è previsto per sabato 8 marzo, con la spettacolare sfilata “Il Circo e i Pagliacci”. A partire dalle 14,30, le vie di Saronno si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto, dove carri allegorici, trampolieri, artisti circensi e tanta musica daranno vita a un corteo travolgente. Il percorso partirà da via C. Porta e culminerà in piazza Libertà, nel cuore della città, regalando momenti di pura gioia e meraviglia.

Il Carnevale di Saronno è pronto a sorprendere e incantare con la sua atmosfera festosa e magica: non resta che indossare la propria maschera e lasciarsi trasportare dall’entusiasmo!

