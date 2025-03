Saronnese

GERENZANO – Dopo una lunga pausa il corteo di Carnevale è finalmente tornato a colorare le strade di Gerenzano, segnando un momento di festa e aggregazione per tutta la comunità. Per anni, a causa di motivi legati alla sicurezza, la celebrazione era stata limitata a un evento in oratorio, senza sfilate né carri allegorici. Il timore di possibili incidenti, danni alle vetrine dei negozi e disagi per la circolazione aveva portato alla sospensione del corteo, rendendo Gerenzano l’unico comune del saronnese privo di una vera parata di Carnevale.

La volontà di riportare questa tradizione è nata da una proposta della Pro Loco, che aveva suggerito di avviare collaborazioni con altri comuni per creare una parata storica condivisa. L’idea è stata accolta con entusiasmo dall’assessore alla cultura Monica Mariotti e dal coadiutore don Paolo Zibra, che hanno deciso di rilanciare la manifestazione coinvolgendo l’associazione del palio “I Colori di Gerenzano“.

Il programma della giornata di sbato 8 marzo prevede il ritrovo in piazza Alberto da Giussano alle 15, seguito dalla partenza della sfilata verso l’oratorio. Una volta arrivati, i partecipanti potranno assistere allo spettacolo di magia “Marco Sereno The Magic Show“, offerto dall’amministrazione comunale. La festa si concluderà con la premiazione delle maschere più originali.

Questa edizione rappresenta un importante passo verso la riscoperta di una tradizione che per anni è mancata alla cittadinanza. L’auspicio è che il Carnevale di Gerenzano possa tornare a essere un appuntamento fisso, sempre più ricco e coinvolgente.

(foto d’archivio)

