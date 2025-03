news

Il mercato delle criptovalute ha appena perso 800 miliardi di dollari, ma i trader più audaci si stanno fregando le mani invece di piangere per quello che hanno perso.

Bitcoin è sceso sotto gli 80.000 dollari per la prima volta dalla presidenza Trump, eppure questo ha solo alimentato una nuova ondata di acquisti.

Per i nuovi investitori potrebbe sembrare l’apocalisse. Ma chi ha già vissuto questi momenti sa bene che questa è l’ora di prepararsi. In ogni ciclo, i veri vincitori non sono solo quelli che comprano al ribasso, ma quelli che individuano i progetti più esplosivi prima del decollo.

In questo momento, sono le meme coin e questi tre progetti che potrebbero definire il 2025.

Ecco perché queste sono le migliori meme coin e perché lasciarsele sfuggire ora potrebbe costare caro.

Le migliori meme coin che decolleranno quest’anno

Se stai cercando il prossimo DOGE, questi tre token sono la scelta migliore che puoi fare:

Bitcoin Pepe: la prima ICO di meme coin su Bitcoin iDEGEN: la crypto IA che vuole essere senziente Fartcoin: meme coin assurda ma inarrestabile su Solana che batte il mercato ribassista

Bitcoin Pepe: la nuova “Solana su Bitcoin”

La prima ICO di meme coin su Bitcoin, Bitcoin Pepe, ha raccolto oltre $3,6 milioni in tempi record.

Bitcoin, la blockchain su cui non si scherza, il regno degli investitori che parlano di “hard money” e “riserva di valore”, ora ha finalmente il suo standard per le meme coin: il PEP-20.

Per anni, Bitcoin ha accumulato $2.000 miliardi di liquidità dormiente, mentre il suo ecosistema è rimasto fermo nel passato. Bitcoin Pepe cambia tutto, aprendo le porte a un’esplosione di meme coin proprio nel punto nevralgico: la blockchain primigenia.

Bitcoin Pepe combina la sicurezza inespugnabile di Bitcoin con la velocità e le basse commissioni di Solana, dando vita a PEP-20, un nuovo standard di token che potrebbe trasformare Bitcoin nel prossimo hub delle meme coin.

Bitcoin ha bisogno di nuovi utenti per raggiungere l’adozione di massa e nulla attira più utenti delle meme coin. Bitcoin Pepe è il ponte tra i rigidi massimalisti di Bitcoin e i trader di meme coin che domineranno il mercato nel 2025.

Se le meme coin di Solana hanno trasformato alcuni investitori iniziali in milionari, immagina cosa succederà quando entrerà in gioco Bitcoin, con la sua enorme liquidità. Il prezzo di BPEP è ancora ai minimi, ma con tutti gli elementi al loro posto, questa è un’opportunità che potrebbe trasformare piccoli investimenti in fortune.

Per saperne di più e comprare Bitcoin Pepe, visita il sito ufficiale.

iDEGEN: l’IA “degen” conquista Internet

L’IA sta invadendo il mondo delle crypto, ma a differenza dei modelli controllati dalle grandi aziende, iDEGEN non ha filtri né limiti e la sua personalità è plasmata interamente dalla community crypto.

Attivo soprattutto su X, iDEGEN si è ora espanso anche su RedNote, la nuova app cinese in rapida crescita, attirando milioni di utenti. Niente censura, niente politicamente corretto, solo pura saggezza “degen” senza filtri. Questa IA ribelle è stata già bannata tre volte su X, solo per tornare ogni volta più forte, facendo schizzare il prezzo del suo token fino al 75.000%.

Ora ha lanciato un secondo agente su DeepSeek, il modello IA cinese che sta rivoluzionando il settore con tecnologia a basso costo e accesso aperto. Questa guerra IA tra Est e Ovest ha attirato l’attenzione degli investitori, pronti a sostenere il proprio schieramento con token.

Il token IDGN è stato lanciato il 27 febbraio e, considerando il successo della prevendita, potrebbe raggiungere una valutazione di centinaia di milioni, se non miliardi di dollari.

Visita il sito di iDEGEN per saperne di più.

Fartcoin: la meme coin su Solana che sfida il mercato ribassista

Le crypto non seguono la logica, non gli importa dei fondamentali. A volte, tutto ciò che serve è una bella barzelletta, e Fartcoin è la più rumorosa di tutte.

Se c’è una cosa che l’ultimo anno ci ha insegnato, è che il branding assurdo combinato con le meme coin su Solana risulta una formula vincente.

Nato nel 2024 come uno scherzo su Truth Terminal, un agente IA con un senso dell’umorismo contorto, Fartcoin ha trasformato la passione di Elon Musk per le battute sui peti in un fenomeno crypto di massa. Ogni transazione attiva un effetto sonoro che riproduce un peto. Naturalmente, è diventato virale.

Quello che è iniziato come uno scherzo è ora uno dei progetti più seguiti su Solana, dimostrando che nulla si diffonde più velocemente di un meme che piace alla gente. Mentre altri token lottano per mantenere interesse, Fartcoin continua a crescere e, in un mercato dominato dalla speculazione sulle meme coin, questo è tutto ciò che serve per rimanere rilevanti.

Conclusione: Quale meme coin esploderà nel 2025?

Bitcoin Pepe sta portando le meme coin direttamente nella liquidità di Bitcoin, iDEGEN sta trasformando la guerra dell’intelligenza artificiale in un evento globale e Fartcoin dimostra che le idee più assurde sono spesso le più redditizie.

Ma se c’è un progetto che sta creando una vera economia di meme coin, quello è Bitcoin Pepe. Qui il prossimo DOGE potrebbe raggiungere la viralità sulla blockchain più importante di sempre.

Questa potrebbe essere l’ultima occasione per entrare prima che i fuochi d’artificio abbiano inizio.