ORIGGIO – Per incentivare l’apprendimento digitale tra gli adulti il comune di Origgio ha avviato un corso di informatica che si terrà nei mesi di marzo e aprile. Il programma prevede dieci incontri della durata di due ore ciascuno, durante i quali i partecipanti potranno approfondire diversi argomenti legati all’uso del computer, come la gestione del sistema operativo Windows, la videoscrittura e l’organizzazione dei documenti, l’utilizzo delle principali applicazioni, la navigazione online e la posta elettronica, oltre a nozioni su strumenti multimediali e social network.

Le lezioni si svolgeranno dalle 17 alle 19 nel laboratorio informatico della scuola media “Schiaparelli” di via Ai Boschi e saranno tenute da un docente della Cooperativa Sociale Pro-mos, centro di formazione professionale di Cassano Magnago. Il corso è rivolto a un massimo di dieci partecipanti, con priorità per gli over 65.

Per iscriversi è necessario compilare l’apposito modulo disponibile sul sito del comune e inviarlo via e-mail all’indirizzo [email protected] oppure consegnarlo di persona nella biblioteca civica “Maria Pia Galbiati” in via Ai Boschi. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per avvicinare gli adulti alle competenze digitali, migliorando la loro autonomia nell’uso delle nuove tecnologie.

(foto d’archivio)

