Cronaca

SARONNO – Incidente stradale ieri pomeriggio alle 16.15 in viale Santuario a Saronno, com intervento di una pattuglia dei carabinieri e di una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, per una donna investita. E’ stata soccorsa una 28enne, le cui condizioni non sono comunque apparse preoccupanti, è stata trasportato all’ospedale cittadino per essere medicata e per gli accertamenti del caso. In fase di chiarimento dinamica ed eventuali responsabiità del sinistro.

A Cislago alle 19.40 intervento dell’ambulanza della Croce azzurra e di una pattuglia dei carabinieri: era stata segnalata la presenza di una persona in difficoltà. E’ stato soccorso un uomo di 45 anni, al quale è stata diagnosticata una intossicazione etilica, ma si è presto ripreso e non è stato necessario l’eventuale trasporto in ospedale.

06032025