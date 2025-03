LENTATE SUL SEVESO – Grave incidente oggi alle 12.40 in Pedemontana, al cavalcavia dove si trova l’uscita di Lentate sul Seveso, dove sono accorsi i mezzi di soccorso. In base ad una prima ricostruzione dei fatti un furgone si è ribaltato e dil conducente è rimasto seriamente ferito. L’uomo, l’età non è al momento nota, ha riporto un trauma cranico, al volto ed al torace ed è stato trasportato da una ambulanza all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel comasco.