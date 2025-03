Città

SARONNO – Piatti ricchi di sapori da scoprire e un’atmosfera di calda accoglienza: l’Iftar al centro islamico torna anche quest’anno a Saronno, confermandosi come uno degli eventi più attesi dalla comunità. Un momento speciale di condivisione e dialogo, che ogni anno, in occasione del Ramadan, raccoglie centinaia di partecipanti tra cittadini, autorità e associazioni. Anche quest’anno sono ufficialmente aperte le iscrizioni per prendere parte alla serata in programma sabato 15 marzo, un’occasione unica per avvicinarsi alla tradizione islamica e vivere un’esperienza di incontro e conoscenza.

A partire dalle 17, il centro islamico di via Grieg 44 aprirà le sue porte per accogliere i visitatori con un ricco programma di attività: mostre, stand di degustazione, henné, calligrafia e tanto altro. L’evento è sempre molto partecipato e, per garantire a tutti un’esperienza piacevole, è necessaria la prenotazione.

Per prenotare è necessario inviare un messaggio WhatsApp al numero 3792049616, indicando cognome, numero di partecipanti ed eventuali intolleranze alimentari. Nei giorni successivi si riceverà la conferma con il numero di tavolo assegnato.

Negli anni, l’Iftar al centro islamico è diventato un appuntamento simbolo dell’integrazione e della condivisione a Saronno, un’occasione per scoprire una cultura attraverso il suo momento più autentico: quello della tavola. Le precedenti edizioni hanno visto la partecipazione di oltre mille persone, tra cui rappresentanti delle istituzioni e cittadini desiderosi di vivere un’esperienza all’insegna dell’apertura e del dialogo.

Le iscrizioni sono già numerose: la serata si preannuncia ancora una volta un successo. Per chi desidera prendere parte a questo viaggio tra sapori, tradizioni e incontri, l’invito è a prenotarsi il prima possibile.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti