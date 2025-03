Cronaca

ROVELLASCA / ROVELLO PORRO – Ieri a Rovellasca alle 18.40 intervento dei mezzi di soccorso per uno scontro fra un’automobile ed una motocicletta, è rimasto ferito un ragazzo di 18 anni trasportato dall’ambulanza della Croce azzurra all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel comasco, con lesioni e contusioni varie ma non in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente anche l’auto-infermieristica ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù, per i rilievi del sinistro.

A Rovello Porro in mattinata si era verificato lo scontro fra due ciclisti ed era intervenuto anche l’elisoccorso per soccorrere una persona rimasta gravemente ferita e quindi trasportata all’ospedale di Varese con l’elicottero.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: una ambulanza della Croce azzurra in servizio nella zona)

06032025