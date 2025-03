SARONNO – Christina Toniolo si conferma a Saronno, anche la lanciatrice di scuola statunitense vestirà per un’altra stagione la casacca nero azzurra, con la quale nel 2024 ha vinto la Coppa Italia.

Classe 2001 di nazionalità italiana, Christina ha svolto la trafila giovanile negli Stati Uniti giocando prima nella Crystal lake south softball High School poi nella Uic flames di Chicago. Toniolo nel 2024 è entrata a far parte della Nazionale Italiana d’Élite, con la quale ha vinto il Campionato Europeo in Olanda, ed ha partecipato alla Coppa del Mondo di softball svolta in Friuli Venezia Giulia.