SARONNO – Una serata da tutto esaurito al Teatro Pasta per Walter Veltroni, che ha accompagnato il pubblico in un emozionante viaggio attraverso gli anni ’60. L’evento, un mix di ricordi personali, cultura e grandi avvenimenti storici, ha saputo intrecciare momenti di nostalgia con riflessioni più profonde sulla complessità di quel decennio.

La serata si è aperta con il ricordo toccante del padre di Veltroni, giornalista scomparso prematuramente e con diversi ricordi d’infanzia.

Un viaggio nella televisione degli anni ’60 ha riportato alla memoria programmi iconici come “Non è mai troppo tardi” e le esibizioni dei musicarelli, che hanno segnato l’immaginario collettivo di un’intera generazione. Ma gli anni ’60 non sono stati solo spettacolo e cultura pop: la serata ha toccato anche eventi epocali come l’assassinio di John F. Kennedy e la guerra in Vietnam, che hanno cambiato il corso della storia.

L’evento ha saputo bilanciare con maestria momenti di leggerezza e riflessione, alternando icone della cultura pop come Alberto Sordi, James Bond e i Beatles ai grandi sconvolgimenti politici e sociali dell’epoca. Veltroni ha mostrato come gli anni ’60 siano stati un decennio sfaccettato, capace di unire sogni e disillusioni, progresso e tragedia.

Ad accompagnare Veltroni durante tutto lo spettacolo, le note del pianoforte del giovane e talentuoso Gabriele Rossi, che ha saputo tradurre in musica le diverse atmosfere evocate dal racconto, passando con maestria dai momenti più leggeri a quelli più drammatici.

Il pubblico ha risposto con entusiasmo, tributando all’ex sindaco di Roma e alla sua performance un lungo e caloroso applauso finale, a testimonianza di quanto la sua capacità narrativa abbia saputo toccare le corde dell’emozione e della memoria collettiva.

Tra i saronnesi che hanno gremito le poltrone rosse del teatro Pasta tanti volti noti della società civile e del mondo politico a partire dall’ex sindaco Augusto Airoldi e l’ex vicesindaco Laura Succi.

