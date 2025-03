Lazzate

LAZZATE – “Dopo poco più di un anno dalla decisione presa in consiglio comunale, questa mattina ho partecipato alla inaugurazione di una nuova attività commerciale a Lazzate”. Così il sindaco di Lazzate, Andrea Monti.

La struttura è stata terminata in tempi record, ha già garantito oltre 40 posti di lavoro, numerosi anche i neo assunti lazzatesi. “Ho augurato buona fortuna a tutte le maestranze, raccomandandomi di trattare sempre bene i cittadini di Lazzate” conclude il primo cittadino.

L’inaugurazione ieri, giovedì 5 marzo; il supermercato si trova in via Monte Bianco 35. Si tratta del 78esimo punto vendita della catena e il primo nella provincia di Monza e della Brianza. Offre un’ampia selezione di prodotti nei reparti ortofrutta, panetteria-pasticceria, macelleria, gastronomia e pescheria, con l’obiettivo di garantire qualità a prezzi vantaggiosi. Tra le iniziative, oltre 70 articoli di frutta e verdura a 1 euro tutto l’anno e sconti oltre il 50% dal 5 al 10 marzo per l’apertura. Sono disponibili servizi aggiuntivi come il pagamento bollette, l’utilizzo di buoni pasto cartacei ed elettronici e metodi di pagamento digitali come Satispay. Dal 12 marzo sarà attivo anche Tigros Drive, il servizio gratuito per la spesa online con ritiro nell’area dedicata.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

06032025