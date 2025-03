TRADATE – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del gruppo tradatese di Fratelli d’Italia, circa la candidatura di Beatrice Giammetta a presidente del circolo cittadino.

Un passo importante nel panorama politico tradatese: Beatrice Giammetta, da sempre in prima linea nelle fila di Fratelli D’italia in Provincia di Varese e Fuori, ha annunciato la sua candidatura alla presidenza del circolo di Fratelli d’Italia della città, l’annuncio tramite social.

Classe 2006, Beatrice ha iniziato il suo impegno politico fin da giovanissima, entrando in politica all’età di 13 anni. Il suo impegno e determinazione l’hanno portata a farsi strada in un contesto politico spesso dominato da figure maschili. Oggi, con la sua candidatura, Beatrice si propone di portare un rinnovato slancio e una visione chiara alla guida del circolo di Fratelli d’Italia di Tradate.

“Con grande orgoglio e passione, mi candido a presidente del Circolo di Fratelli d’Italia a Tradate” , ha dichiarato Beatrice durante l’annuncio. “Siamo una squadra forte, unita e con un unico obiettivo: lavorare per un futuro migliore per Tradate e per l’Italia.”

La giovane ha dimostrato, in questi anni, di essere una figura capace di ascoltare e dialogare, di affrontare le sfide politiche con determinazione e coraggio. Con questa candidatura, Beatrice mira a rafforzare il legame tra i cittadini e il partito. Il sostegno delle sue idee è crescente e non è difficile immaginare che la sua candidatura avrà un ampio seguito, soprattutto tra i giovani che si riconoscono nei valori della destra sociale e patriottica.

“Non ci sono conquiste facili, ma c’è sempre una strada da percorrere per chi ha il coraggio di lottare”, ha concluso Beatrice.

Con questa candidatura, Tradate si prepara a scrivere un altro capitolo nella sua storia politica, con una giovane promessa che ha già dimostrato di saper affrontare le sfide con determinazione e passione.

La vittoria di Beatrice come Presidente del Circolo di Fratelli d’Italia lancerebbe un fortissimo segnale a livello provinciale, non sappiamo cosa ne pensino i vertici provinciali, ma sicuramente questo gesto potrebbe essere l’opportunità per avvicinare sempre più giovani al partito che sta guidando la Nazione.