UBOLDO – A Uboldo l’evasione fiscale continua a essere un problema significativo, tanto che l’ufficio tributi ha intensificato i controlli per recuperare tasse e tariffe non pagate. Nel 2023 sono stati effettuati 600 accertamenti relativi all’anno 2020, mentre nei primi mesi del 2024 il numero di accertamenti e solleciti riferiti agli anni 2021 e 2022 è salito a 760. Un deterrente importante per chi non paga la tari è l’impossibilità di ritirare i sacchi della raccolta differenziata dai distributori automatici.

Sul fronte dell’addizionale irpef, si è tornati ai livelli pre-covid, con un incremento delle entrate previste per il 2024. Nel 2022, il comune aveva incassato 1 milione e 52mila euro, mentre nel 2023 la cifra è salita a 1 milione e 350mila euro. Per quanto riguarda la tari, l’evasione nel 2024 si attestava al 14%, rispetto al 12% di quattro anni prima. Tuttavia, grazie all’attività di accertamento condotta dall’ufficio tributi e dall’area ecologia, si sta riuscendo a recuperare gran parte delle somme dovute.

Nel 2023, l’evasione accertata ammontava complessivamente a 300mila euro, portando alla segnalazione dei ruoli coattivi all’agenzia delle entrate. A tal proposito, sono stati anche recuperati 35mila euro attraverso il ravvedimento operoso dell’imu, ovvero versamenti effettuati da contribuenti che non erano recidivi, ma che avevano commesso errori o dimenticanze negli anni precedenti.

L’adozione di misure più severe ha dato i suoi frutti: grazie all’invio delle cartelle esattoriali dell’imu e della tari tramite l’agenzia delle entrate – riscossione, nel corso dello scorso anno sono stati recuperati 94mila euro di mancati pagamenti. Il comune ha spiegato che si è resa necessaria l’attivazione delle procedure esecutive per la riscossione coattiva, precisando che l’ufficio tributi ha trasmesso telematicamente all’agenzia il flusso contenente tutti gli accertamenti esecutivi notificati, per i quali non era stato effettuato il pagamento nei tempi previsti.

