VEDANO OLONA – Vedano Olona si prepara a un’importante iniziativa di sensibilizzazione ambientale con le “Pulizie di Primavera“, in programma per sabato 15 marzo. L’evento, promosso dal Comune di Vedano Olona – Assessorato all’Ambiente, in collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie (Gev), la Protezione civile e il Parco Valle del Lanza, ha l’obiettivo di ripulire alcune aree del territorio dai rifiuti abbandonati.

Il ritrovo per i volontari è fissato per le 14.30 alla piazzetta della Pace a Vedano Olona. Da lì, i partecipanti si distribuiranno lungo via Baracca, il sentiero Quadronna e la zona Celidonia per raccogliere i rifiuti e contribuire concretamente alla tutela dell’ambiente.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare, portando con sé guanti adatti alla raccolta e un gilet catarifrangente per garantire la sicurezza durante l’attività.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per rafforzare il senso civico e l’impegno collettivo per la salvaguardia del territorio, promuovendo al contempo una maggiore consapevolezza sull’importanza del rispetto dell’ambiente.

(foto archivio: una analoga iniziativa in zona)

06032025