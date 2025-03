Città

SARONNO – Ci sarà anche l’Academy Parade band di Caronno Pertusella in sfilata per il carnevale saronnese. Il corpo musicale riprende così la propria attività con un inizio di stagione a dir poco festoso: dopo il successo riscontrato a Leolandia, il parco divertimenti dedicato ai più piccoli, in provincia di Bergamo, la marching band continua a celebrare il carnevale in musica ed è pronta ad esibirsi anche per i bambini e le famiglie della città degli amaretti.

L’appuntamento è fissato per sabato 8 marzo, quando, alle 14.30, insieme a giocolieri, trampolieri e circo aereo, la sfilata dei carri prenderà il via per le strade del centro cittadino, accompagnate dalla festosa musica della Academy Parade band.

(in foto: un momento di celebrazioni a Leolandia)

