CARONNO PERTUSELLA – L’amministrazione comunale ha deciso di aderire a un’iniziativa solidale e ambientalista, collaborando con la Fondazione malattie del sangue ets per la raccolta di tappi in plastica e sughero. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia ecologica volta a promuovere il riciclo di materiali che possono essere riutilizzati in settori come la bioedilizia, contribuendo al rispetto dell’ambiente e alla riduzione dell’inquinamento.

La fondazione utilizza i fondi ricavati da questa raccolta per finanziare una borsa di studio destinata a un biologo specializzato nella ricerca genetica delle malattie del sistema linfatico. Inoltre, nel corso degli anni, ha costruito una solida rete di sostegno per l’unità operativa di ematologia dell’Asst grande ospedale metropolitano Niguarda, contribuendo a mantenere elevati standard assistenziali e investendo nella ricerca di cure per leucemie, linfomi, mielomi, anemie e disturbi della coagulazione.

Per dare concretezza all’iniziativa, il comune predisporrà punti di raccolta nei luoghi ritenuti più idonei e distribuirà materiale informativo per sensibilizzare la cittadinanza sugli obiettivi della fondazione. Una volta raccolti, i tappi verranno inviati alla fondazione secondo modalità che saranno definite in seguito.

L’amministrazione sottolinea l’importanza di questo progetto, che non solo contribuisce alla tutela dell’ambiente grazie al riciclo dei materiali, ma offre anche un supporto concreto alla ricerca scientifica su patologie gravi.

(foto d’archivio)

