CISLAGO – “Segnaliamo un episodio avvenuto nei giorni scorsi a Cislago, ai danni di una signora anziana. ​Un uomo ha chiesto di poter entrare nell’abitazione per leggere il contatore e verificare la presenza di eventuali sostanze dannose nell’acqua del rubinetto. ​La visita si ​è​ conclusa con la richiesta di consegna di denaro ​e oggetti preziosi​ e, dopo un lungo “sopralluogo” a​i​ locali dell’abitazione​, sono stati portati via tutti i valori”. Questo, riferito dal Comune di Cislago, uno degli ultimi episodi di truffe porta a porta avvenute nel Saronnese; il fatto risale ai giorni scorsi.​

Come ricordano dal Comune cislaghese, “queste persone sono molto convincenti e possono avere apparecchiature o oggetti simili ad erogatori spray, utilizzati per stordire la persona con gas narcotizzante​ o simili. Le persone anziane sono maggiormente espost​e a questo genere di truffe​: ​invitiamo a non aprire mai la porta a​gli sconosciuti​ e a segnalare alle forze dell’ordine eventuali episodi simili. Ricordiamo che gli addetti dei servizi idrici e delle varie gestioni delle utenze, non effettuano mai sopralluoghi di alcun genere all’interno delle abitazioni​, né manutenzioni o riparazioni agli impianti non concordate”.