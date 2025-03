Città

SARONNO/SARONNESE – Arriva in città il Carnevale 2025, che quest’anno ha come tema “Circo e pagliacci, senza dimenticare quello della vicina Solaro. Al teatro di Rovello andrà in scena lo spettacolo “Andy e Norman” una commedia cult dell’americano Neil Simon, scritta nel 1966.

Venerdì 7 marzo

SARONNO – Alle 14.30, ritrovo in villa Gianetti in via Roma 20 e in occasione del Carnevale cittadino, per il concorso per bambini “Le più belle mascherine” e lo spettacolo di bolle giganti a cura della Proloco. In caso di maltempo l’evento sarà spostato al PalaExbo di via Piave 1.

VARESE – Alle 20.30, al teatro di Varese di piazza della Repubblica, va in scena “Arte e fascismo” con Vittorio Sgarbi. Prenotazioni e informazioni al sito internet www.teatrodivarese.com .

Sabato 8 marzo

ROVELLO PORRO – Alle 10, alla biblioteca comunale di piazza Porro, tornano gli incontri dedicati alla lettura ad alta voce per bambini e bambine di 2-3 anni. L’evento e gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 0296750321.

SARONNO – Alle 14.30 sfilata di Carnevale saronnese dedicata quest’anno al “Circo e ai pagliacci” con partenza in via Porta e arrivo in piazza Libertà per una festa con musica, balli, trampolieri, un circo aereo e la banda cittadina.

SOLARO – Ritrovo alle 14.30, in piazza Libertà, per la partenza della sfilata di Carnevale con l’animazione musicale, la giornata si concluderà con una merenda per tutti. In caso di maltempo la festa verrà ospitata nel salone polivalente di via san Francesco. Maggiori informazioni al sito www.comune.solaro.mi.it.

ROVELLO PORRO – Alle 21, al teatro San Giuseppe di via Dante 109, va in scena la commedia “Andy e Norman” della compagnia teatrale “La Lampada”. Informazioni al sito internet www.teatrorovello.it .

Domenica 9 marzo

TURATE – Alle 16,30, al teatro parrocchiale San Luigi di via Tinelli 25, Pandemonium Teatro propone lo spettacolo per bambini “Peli – Storia di un orso che non lo era”. Informazioni al sito www.comune.turate.co.it.