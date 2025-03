CERIANO LAGHETTO – UBOLDO La partita di domenica 9 marzo tra la Frazione Calcistica Dal Pozzo e la Polisportiva Molinello si disputerà a porte chiuse, in seguito a un’ordinanza emessa dalla Questura di Varese. ​

La decisione è stata presa a causa degli scontri avvenuti nell’ottobre 2023, durante la partita di andata a Cesano Maderno, quando nel parcheggio del centro sportivo si verificarono tafferugli tra le tifoserie, con l’uso di bombe carta, fumogeni e armi improprie. ​

La società del Dal Pozzo ha espresso il proprio disappunto per questa misura, dichiarando: “Non possiamo che rattristarci di questa gestione fortemente repressiva”. Nonostante l’assenza del pubblico sugli spalti, i tifosi non hanno fatto mancare il loro supporto alla squadra: “Il “dodicesimo uomo in campo” ha infatti fatto visita ai giocatori durante l’allenamento, trasmettendo loro la giusta carica in vista del match”

La partita si svolgerà al centro sportivo di Uboldo, dove il Dal Pozzo disputa le sue gare casalinghe.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti