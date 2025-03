Città

SARONNO – Le notizie più lette di ieri, giovedì 6 marzo, spaziano dagli eventi festosi alle novità nei trasporti, passando per la cronaca e le celebrazioni locali.

A Saronno tutto è pronto per il carnevale con una sfilata di carri, trampolieri, una gara di mascherine e una grande festa in costume. L’evento promette divertimento per tutte le età con un ricco programma di appuntamenti.

Il centro islamico di Saronno ha aperto le prenotazioni per l’iftar, la cena di rottura del digiuno del Ramadan. Un momento di condivisione e spiritualità aperto alla comunità.

Il Motoclub di Saronno celebra settant’anni di storia e passione per le due ruote con una grande festa. Un’occasione per ripercorrere le tappe più importanti e guardare al futuro.

Un grave incidente sulla Pedemontana ha visto il ribaltamento di un furgone, lasciando un uomo in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare aiuto al ferito.

Il servizio Malpensa Express si rinnova con nuovi treni, promettendo maggiore comfort e tempi di percorrenza più efficienti per chi viaggia verso l’aeroporto.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti