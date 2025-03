Città

SARONNO – Il Lions Club Saronno del Teatro ha avviato nuovamente gli screening gratuiti per l’ambliopia nell’ambito del progetto “Sight for Kids“, un’iniziativa che si inserisce nell’impegno globale del Lions Clubs International nella lotta alla cecità.

Venerdì 28 febbraio il team Lions ha visitato i due plessi scolastici della San Giovanni Bosco (via Albertario e viale Santuario), offrendo controlli mirati ai bambini. L’obiettivo primario del progetto è duplice: da un lato sensibilizzare genitori e insegnanti sui problemi legati ai deficit dell’acutezza visiva nei bambini in età pediatrica; dall’altro, identificare tempestivamente eventuali deficit visivi per favorire le cure adeguate.

La vista si sviluppa nei primi anni di vita e si completa intorno ai sei anni. Individuare precocemente l’ambliopia, conosciuta anche come “occhio pigro”, è fondamentale per intervenire in modo efficace e prevenire danni permanenti. Questa condizione si verifica quando uno degli occhi, pur essendo sano, non viene utilizzato correttamente a causa di un’alterazione delle connessioni nervose tra occhio e cervello. Spesso i bambini affetti non mostrano sintomi evidenti, riuscendo anche a leggere e scrivere senza particolari difficoltà. Tuttavia, in alcuni casi, uno degli occhi può risultare quasi completamente inattivo, compromettendo irrimediabilmente la vista.

L’ambliopia colpisce un bambino su trenta e, se non diagnosticata precocemente, può causare danni permanenti non correggibili con occhiali. Essendo una patologia indolore e priva di segnali evidenti, è essenziale effettuare controlli nei primi tre anni di vita per garantire una diagnosi tempestiva e un trattamento efficace.

Il progetto “Sight for Kids” mira a raggiungere il maggior numero possibile di bambini attraverso una campagna di prevenzione strutturata e capillare. L’iniziativa, organizzata dai Lions italiani, punta a sottoporre a screening circa 100.000 bambini in tutta Italia, contribuendo in modo significativo alla lotta contro l’ambliopia.

(foto del Lions Club Saronno del Teatro)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?