Comasco

MOZZATE – Malore in stazione ferroviaria l’altro notte a Mozzate dove, per la segnalazione di un giovane in evidente difficoltà, è accorsa all’1.30 una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù e una ambulanza del Sos Mozzate. E’ stato soccorso un ragazzo di 21 anni, al quale è stata diagnosticata una intossicazione. E’ stato trasportato all’ospedale di Tradate per le cure e gli accertamenti del caso, le sue condizioni non sono comunque apparse particolarmente preoccupanti.

Incidente stradale, auto contro moto, alle 15.30 di ieri a Morazzone in via Castronno dove l’ambulanza del Sos ha soccorso un ragazza di 16 anni che è stato trasportato, per lesioni e contusioni varie ma non in pericolo, all’ospedale di Circolo di Varese.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: la stazione ferroviaria di Mozzate)

07032025