Cogliate

COGLIATE – Ultimo giorno per i giovanissimi atleti di mountain bike giovanile per iscriversi alla terza prova del Trofeo Winter Cup Pistino, valida anche come second Winter trophy short track Valli varesine kids. L’evento, organizzato dal Team Mtb Cogliate con il patrocinio del Comune e sotto l’egida della federazione Ciclistica Italiana (Fci), sarà aperto alle categorie Mpg, Pg e G1-G6.

Al momento risultano iscritti 110 ragazzi, pronti a sfidarsi nella giornata di domenica 9 marzo. La manifestazione inizierà alle 9 con il ritrovo dei partecipanti, seguito dalla verifica delle tessere Fci dalle 9:30 alle 10:30. Successivamente, alle 10:40, si terrà una riunione tecnica prima del via ufficiale alle competizioni. Alle 11 scatteranno le gare riservate alle categorie G1-G6, mentre alle 13:30 circa sarà la volta delle categorie Pg e Mini Biker. Al termine delle prove, spazio alle premiazioni.

Le iscrizioni sono aperte fino al 7 marzo e devono essere effettuate tramite il sistema Fattore K Fci (Id gara 175326). Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione al numero 3287740541 o via email all’indirizzo [email protected].

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti