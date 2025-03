Cronaca

TURATE / BREGNANO – Continuano i furti nelle abitazioni della Bassa Comasca, con diversi episodi segnalati a Turate e Bregnano. Le intrusioni si sono verificate in pieno giorno e nelle ore serali, negli ultimi giorni, con i ladri che in alcuni casi sono riusciti a portare via oggetti di valore, mentre in altri sono stati messi in fuga dai residenti.

A Turate, intorno alle 10.30, ignoti si sono introdotti in una villetta di via Cavour approfittando dell’assenza dei proprietari. I malviventi hanno sottratto alcuni ricordi di famiglia prima di dileguarsi. I derubati hanno successivamente sporto denuncia ai carabinieri. Un altro episodio si è verificato nella zona di via Garibaldi, sempre in pieno giorno. Qui i proprietari di una villetta sono riusciti a sorprendere i ladri e a metterli in fuga, anche se questi erano già riusciti a impossessarsi di alcuni oggetti preziosi. Un’altra abitazione, nella zona di via Luini, è stata presa di mira con modalità simili: i malviventi, approfittando dell’assenza dei proprietari, hanno sottratto ricordi di famiglia. In un’altra villetta, invece, i residenti si sono accorti della presenza di intrusi e sono riusciti a sventare il furto.

A Bregnano, invece, un tentativo di furto si è verificato intorno alle 21. Un residente, assopitosi per un breve momento, è stato svegliato dalla compagna che aveva avvertito rumori sospetti al piano inferiore. Scendendo a controllare, l’uomo si è trovato di fronte un ladro incappucciato, armato di un lungo cacciavite con cui aveva appena scassinato la porta d’ingresso. Il malvivente, vistosi scoperto, è fuggito.

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo le segnalazioni e intensificando i controlli per contrastare questa nuova ondata di furti.

(foto archivio)

06032025